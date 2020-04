Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Katie Holmes lelkesen keresi a pótapát Surinak. Mióta szakítottak Jamie Foxx-szal, elég sűrűn randizik, mert bizonyos források szerint nem élvezi az egyedüllétet. Persze nem állapodik meg akárki mellett, olyan társat szeretne, aki elfogadja és szereti a lányát. Viszont kistestvért is szeretne Surinak, de mivel már 40 éves, így túl sokat nem várhat, hiszen repül az idő.

Az idő haladására pedig nem csak a saját, hanem a lánya kora is emlékezteti. Suri ugyanis a napokban töltötte be 14. életévét, így már igazán nagynak számít. A házi karantén azonban eléggé lekorlátozta az ünneplési lehetőségeket - ám a sztármami által posztolt képeket nézve valószínűleg így is jól telt ez a különleges nap.