Kétségbeesetten keres apát kislányának, Surinak Katie Holmes - számoltak be róla amerikai magazinok. Állítják, mióta szakított Jamie Foxxszal, nem érzi jól magát egyedül és sokat randizik. Több számára szimpatikus férfival is megismerkedett, de egyelőre nem kötelezte el magát egyikük mellett sem.

„Olyan párt szeretne magának, aki nemcsak elfogadja 13 éves kislányát, de apja is lesz neki. Ha az illető nem felel meg ennek a kritériumnak, Katie nem fog vele komolyan foglalkozni" – mondta el a forrás.

A lapok emellett arról is írnak, hogy a színésznő szeretne egy kistestvért is Surinak. Mivel azonban már 40 éves, úgy érzi, sietnie kell - számolt be róla a Business Times.