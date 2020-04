Két hónappal ezelőtt még sokkal komolyabb dolgok kapcsán olvashattunk Aurelióról. Mint ismeretes, az egykori valóságshow-sztárt azzal vádolják, hogy bántalmazta és fogva tartotta egyik ismerősét, aki állítólag 200 ezer forintot lopott el tőle. Októberben elsőfokon 4 év börtönre ítélték, de ő továbbra is harcol azért, hogy bizonyítsa ártatlanságát.

Valószínűleg a koronavírus miatt most az ő ügye is parkolópályára került, így most a lehetőségekhez képest nyugodtan töltheti a karanténos heteit. Láthatóan nem is unatkozik, és inkább edzésbe fekteti az idejét, mint lazsálásba. Bár valószínűleg az nem volt betervezve, hogy akkorát esik húzódzkodás közben, hogy rossz nézni.

"Sz*r a kedved? Tessék! Életem esése, estem már el tv-ben nem egyszer, de b*zmeg, hogy edzés közben IS.:) Természetesen egy egoista, magamutogató, edzős videó akart lenni, hát ez lett belőle. Maradj otthon.Ott is törtènik mindig valami. Tegnap mondjuk viccesebb volt. Ma nem tudom behajlítani a térdem Faszi! (belém állt a csavar) Vigyàzz magadra otthon is!" - írja a videóhoz tartozó posztban.

Szerencsére nem esett baja, így senkinek sem kell lekiismeret-furdalást éreznie, ha nevetett rajta.