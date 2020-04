Bár a karantént ők is betartják, most elmentek kirándulni. A kép önmagáért beszél, de annyit meg kell jegyezni, hogy Istenes Bencének igen jól áll az apaság, és erre a helyre mi is el akarunk menni, azonnal.

Egy olyan mesés helyet találtunk a fiúkkal itt az erdőben, amit eddig csak filmekben láttam... egy pici tavacska az érintetlen természet közepén... friss levegő, nyugalom, csend, nagyon jó energiák és szeretet - írta a képhez.