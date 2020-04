Justin Bieber egy tánc kihívást indított, ahol ugyan azt a koreográfiát kell előadni. Justin kiválasztja az általa legjobbnak ítélt videókat és megosztja a saját közösségi média oldalán. Opitz Barbi szeretne nagyobb népszerűségre szert tenni, és bejutni a legjobbak közé, ehhez a rajongói segítségét kéri.



"Drágáim, légyszi jelöljétek @justinbieber -t kommentben minél többen! Pár napja indult az Intentions c. új dalára egy challenge, hátha eljut hozzá az én vidim is. Előre is nagyon szépen köszönöm szívecskéim!" -Írja Barbi a posztban.