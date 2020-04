Dr. Yi és Dr. Hu vuhanban dolgozó orvosok, akik súlyos koronavírusos betegek életéért küzdöttek, egészen addig, amíg ők is megfertőződtek. Mindketten kritikus állapotba kerültek, majd egy mesterséges keringést biztosító géppel tudták csak életben tartani őket. A vírus az orvosok máját is megtámadta, ettől hormonháztartásuk felborult, bőrük pedig sötétbarnára színeződött. Valamint egyfajta gyógyszer mellékhatása is közrejátszhatott a bőrük elszíneződésében - írta a Daily Mail.