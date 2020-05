A köhögésnek számos oka ismert, ilyenek például megfázás, influenza, a különféle légúti gyulladások (torok, gége, légcső), a komolyabb tüdőgyulladás, de az asztmásoknál, dohányoknál is megfigyelhető a jelenség, ahogyan az allergiaszezonban is gyakran felüti a fejét, utóbbiban pedig most igencsak benne járunk már! Ezek mellett kiválthatja komolyabb vírus vagy baktérium által okozott súlyosabb betegség, de gyógyszermellékhatás, kardiológiai probléma, emésztőszervi elégtelenség, jó- és rosszindulatú daganatos megbetegedés, sőt számos pszichés tényező is. Ha a panaszok 1-3 hét múltán sem akarnak alábbhagyni, akkor krónikus köhögésről beszélünk, amellyel mindenképpen orvoshoz kell fordulni, akárcsak abban az esetben, ha a problémát láz, nehézlégzés, légszomj vagy váladék is kíséri.

Ezzel szemben az akut köhögést elsőként otthon, természetes gyógymódokkal is kezelhetjük. Például az alább bemutatott, kevésbé ismert gyógynövényekkel:



Kakukkfű

A kakukkfű jól alkalmazható felső légúti hurutok és hörghurut esetén, mivel nyákoldó, köptető hatású.

Készíthetünk belőle forrázatot, azaz gyógyteát. Ehhez egy csapott evőkanál szárított kakukkfüvet forrázzunk le 2,5 dl vízzel. Lefedve 15 percig áztassuk, majd szűrjük le. Ne használjunk fémszűrőt! Lehetőleg ízesítés nélkül fogyasszunk belőle napi 3 csészényit.

A kakukkfűből gyógyhatású fürdőt is készíthetünk. Ebben az esetben főzzünk 3 liternyi teát és azt adjuk a fürdővízhez. Gyerekeknél 1 evőkanálnyi gyógynövényt tekerjünk gézbe és tegyük a kádba a fürdés megkezdésekor. Alkalmazása legfeljebb hetente háromszor ajánlott.

A kakukkfű a köhögés mellett immunerősítő és kiválóan alkalmas az alvási panaszok, depresszió, fáradtság, emésztési panaszok és női problémák enyhítésre is, külsőleg alkalmazva pedig bőrfertőtlenítő és sebgyógyító hatású.



Orvosi ziliz

Az orvosi ziliz szintén hatékony a köhögéssel szemben, mivel jól kezeli a légcsőben és a garatban fellépő irritációt, a torokfájást és a rekedtséget is.



A panaszok enyhítésére az orvosi zilizből úgynevezett hideg vizes kivonatot kell készíteni, azaz 1 evőkanál gyógynövényt 2,5 dl szobahőmérsékletű vízzel leöntünk és lefedve 5-10 órán át állni hagyjuk. Ajánlott mennyisége napi 3 csésze, így érdemes előző este beáztatni 3 evőkanálnyi gyógynövényt 7,5 dl vízbe, majd reggel leszűrni és három adagra elosztani.

Az orvosi ziliz a köhögés mellett alkalmazható még az emésztőszervek hurutos megbetegedései esetén illetve külsőleg bőrgyulladás kezelésére is.



Nem kell tehát azonnal a legrosszabbra gondolni egy kis köhögés miatt, érdemes először a természetes gyógymódokat kipróbálni mielőtt gyógyszer után nyúlunk vagy felhívjuk az orvosunkat koronavírus gyanújával.