Az énekesnő Mák Katát fogja helyettesíteni. A műsorkészítői olyan személyiséget kerestek, aki illik a SzerencseSzombat stílusához. Fontos kritérium volt, hogy az illetőtől ne álljon távol a zenei tartalom és legyen tapasztalata az élő műsorvezetésben. Így esett a választás Lolára.



Az éneksnő életében a szerencse mindig jelen volt, szerinte mindenhez kell belőle egy kicsi. Saját magát is szerencsésnek érzi, valamint régebben nagymamájával közös programjuk a lottózás volt, majd a sorsolás követése. Nagyobb összeget még sosem nyert, bár szerinte nem is ez a lottó lényege, a kis összegű nyereményeknek is örültek, hiszen a játék élményéért játszottak.

„Az élet ugyan hosszú évekig másfelé sodort, a műsorvezetés ugyanolyan örömmel tölt el, mint az éneklés, így nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen színvonalas műsort vezethetek. Levivel és Áronnal is ismerjük már egymást, így nem lesz nehéz az összeszokás, de az első adás alkalmával azért biztosan izgulni fogok picit"

- nyilatkozta.