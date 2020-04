A gyermekeket ápoló Katy Davis 37 éves korában hunyt el, rá három napra a szintén ápolónő ikertestvére is életét vesztette. A család elmondása szerint, az együtt élő ikerpárnak más egészségügyi problémái is voltak, mielőtt elkapták a koronavírust - írta az ITV.com



„Mindig azt mondták, együtt érkeztek erre a világra, és együtt is fogják elhagyni azt. Nincsenek rá szavak, hogy milyen különlegesek voltak ők ketten. Egyetlen vágyuk volt, hogy az embereken segítsenek" –mesélte az ikerpár bátyja a BBC-nek.