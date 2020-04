Jonathan Coelho, az amerikai kétgyermekes édesapa annyira legyengült a koronavírus következtében, hogy április 22-én kórházba szállították. Később összeomlott a keringése és lélegeztetőgépre került. 28 napig küzdött a vírus ellen, de a szervezete nem tudta legyőzni. A felesége egy szívszaggató üzenetet osztott meg, melyet a férje telefonján talált a halála után - írja a CNN.com

„Teljes szívemből szeretlek titeket, mellettetek teljes életet élhettem. Szerencsés vagyok, és büszke arra, hogy nemcsak a férjed lehetek, de Braedyn és Penny apja is. Katie, te vagy a leggyönyörűbb, leggondoskodóbb ember, akit valaha is ismertem. Belőled nincs még egy, kérlek legyél mindig boldod, éld az életed azzal a szenvedéllyel, ami az én szívemet is meghódította. A legjobb édesanyja vagy a gyerekeknek, és örülök, hogy ezt megtapasztalhattam" – írta a Jonatan a feleségének.