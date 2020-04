Az exhercegi párral a királyi család által jól ismert szerzők készítenek interjúsorozatot, amely a könyv alapjául szolgál. - írja a Dailymail.

Omid Scobie a Bazaar.com királyi hírekkel foglalkozó szerkesztője, Carolyn Durand pedig hasonlóan "Sussex barát", hiszen az Elle.com számára többször is készített velük interjúkat a múltban. Scobie és Durand célja, hogy elmondják a pár „valódi" történetét. A 320 oldalas könyv feltehetőleg augusztus 11-én jelenik meg, melynek munkacíme egyelőre Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan, vagyis Igazi modern királyság: Harry és Meghan valódi világa.

Ez a fajta "lázadás" a rendszer ellen sokakat emlékeztet Diana hercegnőre és ők is hasonlóképpen fogolyként érezték magukat.