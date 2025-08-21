Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A számmisztika szerint ekkor elkerülhetetlen a szakítás: ezek a celebek sem véletlenül váltak

numerológia válás számmisztika szakítás Jennifer Aniston
Szlovák Eszter
2025.08.21.
Mi vezethet a kapcsolat kihűléséhez vagy akár a váratlan szakításhoz? Sok esetben hétköznapi problémák állnak a háttérben, de a számmisztika is hozzájárulhat. Ezeknek a sztároknak a szakítása például elkerülhetetlen volt a numerológia szerint.

A szerelem néha lassan elmúlva, olykor látszólag hirtelen ér véget. Ilyenkor hajlamosak vagyunk csak a hétköznapi okokat keresni: eltávolodás, harmadik fél, munkahelyi stressz és anyagi gondok, kibékíthetetlen ellentétek. De mi van akkor, ha a háttérben a számok energiái is dolgoznak, befolyásolva a döntéseinket? A számmisztika szerint mindenki 9 éves ciklusokban él, és megfigyelhető, hogy bizonyos évek különösen hajlamosítanak a szakításra, párkapcsolati eltávolodásra. 

A számmisztika is lehet a válás oka
A számmisztika is lehet a válás oka: ezt mondja a numerológia
Forrás: Profimedia

A számmisztika és a szakítás: ezek a személyes évek kritikusak

Vajon melyek ezek a kritikus személyes évek, és hogyan számolhatjuk ki aktuális személyes évszámunkat? 

Személyes évünket a következőképpen kapjuk meg: 

A születési hónap- és napszámunkhoz hozzáadjuk az aktuális esztendőt, és az eredményt egy számjegyűvé redukáljuk. 

Példánkban egy 1985. 05. 24-én született személy adatait vesszük alapul.

2+0+2+5+5+2+4= 20, vagyis 2+0= 2

A személyes év száma tehát a 2- es, ami 2025 májusától 2026 májusáig hat az egyénre. 

A kritikus évek

5-ös év : a szabadságvágy, függetlenedés és kísérletezgetés éve, számtalan váratlan helyzettel és fordulattal. Sokan ebben az évben úgy érzik, hogy ki kell próbálniuk valami újat, a monotonitást pedig igen rosszul tűrhetik. 

7-es év : az önvizsgálat, magunkba mélyülés és önazonosság keresésének éve. Ilyenkor a kapcsolat gyenge pontjai felerősödnek, és intenzívebben megmutatkoznak a kibékíthetetlennek tűnő ellentétek. Megnő a „valódi” érzelmek iránti igény, és a minőségi létre, párkapcsolatokra helyeződik a hangsúly. A 7-es az egyedüllét száma is, melynek tudatos vállalása igen vonzó lehet ebben az évben, a kompromisszumok elutasítása mellett. 

9-es év : egy teljes ciklus lezárása, új korszak kezdete és gyökeres átalakulás. Ilyenkor sok mindent magunk mögött hagyhatunk, ami már nem szolgálja javunkat, amin túlnőttünk. A természetes elmúlást, elengedést szimbolizálja, és a sors hatalmát, mely valódi küldetésünk felé terel bennünket. 

Celebszakítások, amelyek nem véletlenek

Kylie Jenner és Travis Scott 2023-ban szakított, mikor Kylie 7-es személyes évében járt, ami a nagy lelki átalakulások és önvizsgálat ideje. Kylie maga vallotta be, hogy sem értékrendjük, sem az útjaik nem voltak azonosak: a szépséges celeb felelősségteljesebbé vált, és inkább a gyerekeire és az üzleti tevékenységeire fókuszált, míg Travis felelőtlenebbül élő, bulizós típus volt. Kylie inkább az önazonos létet és értékrendjét helyezte előtérbe súlyos kompromisszumok helyett. 

LAS VEGAS, NEVADA - MAY 15: Kylie Jenner and Travis Scott attend the 2022 Billboard Music Awards at MGM Grand Garden Arena on May 15, 2022 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)
Kylie Jenner és Travis Scott
Forrás: Getty Images North America

Brad Pitt és Jennifer Aniston sokakat meglepett, mikor 2005- ben bejelentették válásukat. Brad még éppen a 9- es évét élte, amiből arra lehet következtetni, kapcsolatuk fokozatosan fáradt el , és minden bizonnyal sorsszerűen új életszakaszt kellett kezdenie egy teljesen más típusú kapcsolat tanulságaival. Köztudott, hogy Anistonnal való válását erősen befolyásolta Angelina Jolie, akivel egy filmforgatás alatt szerettek egymásba, ugyanakkor numerológiailag is elkerülhetetlennek tűnt a válásuk − Pitt más sorsfeladatokra volt kódolva. 

UNITED STATES - MAY 10: Brad Pitt and wife Jennifer Aniston attend the U.S. premiere of the movie "Troy" at the Ziegfeld Theater. He stars in the film. (Photo by Richard Corkery/NY Daily News Archive via Getty Images)
Brad Pitt és Jennifer Anniston
Forrás: New York Daily News

Madonna és Guy Ritchie 2008-as válása szintén meglepte az embereket, hiszen látszólag jól működő, összeillő párost alkottak. Madonna a 7-es évében járt, és férje vallomása szerint olyan mértékben csak önmagára figyelt akkoriban, ami lehetetlenné tette a pár kapcsolódását. Nagyon intenzíven építette a karrierjét, spirituális érdeklődése a Kabbala iránt tetőfokára hágott, emellett túl szigorú táplálkozási és edzésrutint írt elő magának − házassága pedig nem élte túl azt, hogy ennyire csak önmagát helyezte előtérbe. 

CANNES, FRANCE - MAY 21: Madonna and husband director Guy Ritchie arrive at the 'I Am Because We Are' Premiere at the Palais des Festivals during the 61st International Cannes Film Festival on May 21, 2008 in Cannes, France. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images)
Madonna és Guy Ritchie
Forrás: Getty Images Europe

Jessica Alba és Cash Warren idén jelentette be , hogy külön utakon folytatják 16 év házasság után, barátságban elválva. Jessica jelenleg az 5- ös személyes évében van, mely ideális számára az új, kalandos élmények bevonzására, és hosszú monotonitás után az élet élvezete kerülhet előtérbe − akár egyedül, akár egy új párkapcsolatra nyitottan. 

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - NOVEMBER 09: (L-R) Cash Warren and Jessica Alba attend the 2024 Baby2Baby Gala on November 09, 2024 in West Hollywood, California. (Photo by Rodin Eckenroth/WireImage)
Jessica Alba és Cash Warren
Forrás: WireImage

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu