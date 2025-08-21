A számmisztika szerint ekkor elkerülhetetlen a szakítás: ezek a celebek sem véletlenül váltak

A szerelem néha lassan elmúlva, olykor látszólag hirtelen ér véget. Ilyenkor hajlamosak vagyunk csak a hétköznapi okokat keresni: eltávolodás, harmadik fél, munkahelyi stressz és anyagi gondok, kibékíthetetlen ellentétek. De mi van akkor, ha a háttérben a számok energiái is dolgoznak, befolyásolva a döntéseinket? A számmisztika szerint mindenki 9 éves ciklusokban él, és megfigyelhető, hogy bizonyos évek különösen hajlamosítanak a szakításra, párkapcsolati eltávolodásra.

A számmisztika is lehet a válás oka: ezt mondja a numerológia

Forrás: Profimedia

A számmisztika és a szakítás: ezek a személyes évek kritikusak

Vajon melyek ezek a kritikus személyes évek, és hogyan számolhatjuk ki aktuális személyes évszámunkat?

Személyes évünket a következőképpen kapjuk meg:

A születési hónap- és napszámunkhoz hozzáadjuk az aktuális esztendőt, és az eredményt egy számjegyűvé redukáljuk.

Példánkban egy 1985. 05. 24-én született személy adatait vesszük alapul.

2+0+2+5+5+2+4= 20, vagyis 2+0= 2

A személyes év száma tehát a 2- es, ami 2025 májusától 2026 májusáig hat az egyénre.

A kritikus évek

5-ös év : a szabadságvágy, függetlenedés és kísérletezgetés éve, számtalan váratlan helyzettel és fordulattal. Sokan ebben az évben úgy érzik, hogy ki kell próbálniuk valami újat, a monotonitást pedig igen rosszul tűrhetik.

7-es év : az önvizsgálat, magunkba mélyülés és önazonosság keresésének éve. Ilyenkor a kapcsolat gyenge pontjai felerősödnek, és intenzívebben megmutatkoznak a kibékíthetetlennek tűnő ellentétek. Megnő a „valódi” érzelmek iránti igény, és a minőségi létre, párkapcsolatokra helyeződik a hangsúly. A 7-es az egyedüllét száma is, melynek tudatos vállalása igen vonzó lehet ebben az évben, a kompromisszumok elutasítása mellett.

9-es év : egy teljes ciklus lezárása, új korszak kezdete és gyökeres átalakulás. Ilyenkor sok mindent magunk mögött hagyhatunk, ami már nem szolgálja javunkat, amin túlnőttünk. A természetes elmúlást, elengedést szimbolizálja, és a sors hatalmát, mely valódi küldetésünk felé terel bennünket.

Celebszakítások, amelyek nem véletlenek

Kylie Jenner és Travis Scott 2023-ban szakított, mikor Kylie 7-es személyes évében járt, ami a nagy lelki átalakulások és önvizsgálat ideje. Kylie maga vallotta be, hogy sem értékrendjük, sem az útjaik nem voltak azonosak: a szépséges celeb felelősségteljesebbé vált, és inkább a gyerekeire és az üzleti tevékenységeire fókuszált, míg Travis felelőtlenebbül élő, bulizós típus volt. Kylie inkább az önazonos létet és értékrendjét helyezte előtérbe súlyos kompromisszumok helyett.