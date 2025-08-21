Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
3 trükk, hogy kánikulában se kenődjön el a szempillaspirálod

fStop - Jutta Klee
2025.08.21.
A nyári smink sok kihívást tartogat. Főleg a szempillaspirál.

A nyári hőség sokszor próbára teszi a smink tartósságát, különösen a szempillaspirálét. A magas páratartalom, az izzadás és a forróság miatt könnyen elkenődhet, csomósodhat. A jó hír, hogy néhány egyszerű trükkel elkerülheted ezeket a kellemetlenségeket.

Reflection in a mirror of young beautiful woman applying mascara after the shower in bathroom.
Forrás: E+

Szempillaspirál a kánikulában

Az első és talán legfontosabb lépés, hogy megfelelő formulájú spirált válassz. A túl híg festék könnyen maszatolódik a hőségben, míg a túl száraz, kemény formula hajlamos csomósodni. Keress könnyebb, nem túl sűrű spirált, ha hosszabb pillákra vágysz, ha dúsítani szeretnél, akkor inkább krémesebb, de még mindig könnyen rétegezhető verziót. A vízálló smink nyáron különösen hasznos lehet.

A második trükk az, hogy mindig az alsó szempillák festésével kezdj. Sokan a felsőkkel indítanak, majd lefelé nézve festik az alsó sort, és közben a friss festék hozzáér a szemhéjhoz vagy a bőrhöz, maszatot hagyva. Ha fordítva csinálod, ez a probléma megszűnik, és tisztább marad a sminked.

A türelem csodát tesz

A harmadik fontos tanács, hogy hagyd megszáradni a rétegeket. Sokszor a rohanás miatt az első réteg még nedves, amikor felvisszük a következőt, így a pillák összetapadnak és a festék hamarabb elkenődik. Nyáron különösen fontos, hogy pár másodperc szünetet tarts rétegezés közben, hogy a formula megszilárduljon és a szálak különváljanak.

Extra tippként érdemes a nap folyamán a szemkörnyéket szárazon tartani, akár egy zsebkendővel finoman felitatni a nedvességet, ha szükséges. A szempillaspirál hosszú órákig való hibátlan tartása nyáron sem lehetetlen, csak tudatos odafigyelést igényel.

Ezek mellett az is fontos szerepet játszik, milyen minőség mellett teszed le a voksodat. Érdemes magadnak kikísérletezni, rajtad melyik típus működik a legjobban. Hiszen amelyek a hétköznapokban is helyt állnak, azok a kánikulában is könnyebben alkalmazkodnak az extrém körülményekhez. 

