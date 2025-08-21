A 90-es évek kedvenc hajgumija visszatért: így viseld a scrunchie-t 2025-ben

A 90-es évek divatja újra és újra visszatér – nemcsak ruhák és cipők formájában, hanem most már a kiegészítők terén is. A 2025-ös nyár egyik legnagyobb visszatérője a túlméretezett, látványos scrunchie, azaz hajgumi, ami a nosztalgia és a modern elegancia tökéletes ötvözete lett.
Emlékszel még, amikor Courteney Cox vagy Sarah Jessica Parker is scrunchie-val fogta össze a haját? A Jóbarátok és a Szex és New York korszakában, a 90-es években ez a kiegészítő minden „it girl” alapdarabja volt. Most újra itt van – csak kicsit másképp. 2025-ben a scrunchie mediterrán életérzést kapott: természetes anyagok, hímzett minták, fodrok és élénk színek uralják a trendet. Tökéletes választás, ha szeretnél egy apró, de karakteres kiegészítőt a copfodhoz vagy kontyodhoz.
Összegyűjtöttük a legjobb és legtrendibb termékeket a nyárra!
