A koronavírussal járó karantén mindenkit megvisel. Ahogy telnek a hetek, egyre többen panaszkodnak arra, hogy mennyire hiányolják a családjukat. Például Szögeczki Ági is nemrég arról számolt be, milyen szörnyű volt a Húsvét a szülei nélkül, de a napokban Czippán Anett is könnyek között mesélt arról, milyen nehéz a családja nélkül. Most pedig Jakupcsek Gabriella is elárulta, hogyan érez a karanténnal kapcsolatban:

"A karantén hetedik hetére elegem lett a tökéletesre sült sütikből, a hibátlan sminkekből, a gondtalan mosolyokból, egész egyszerűen a „csupa vidámság az élet" posztokból. Pedig félreértés ne essék, én végtelenül pozitív, jó kedélyű embernek tartom magam, de ez már sok. Sok, mert fel kell fogni, hogy ez most nemcsak erről szól, nem lesz egyik napról a másikra vége, és ezzel lassan szembe kéne nézni" - írja a műsorvezető a közösségi oldalán.

A sztáranyuka nem is tagadja, hogy őt is elöntötték már a fájdalmas érzelmek, hiszen rettentően hiányolja a családját. De abban reménykedik, talán másoknak erőt adhat azzal, ha őszintén beszél az érzéseiről:

"Iszonyatosan hiányzik az anyukám, és lélekölő, hogy tudom, félórája kinn áll a lakása előtt a gangon, mert számolja a perceket, annyira várja, hogy újra lásson, de nem ölelhetjük meg egymást. Fáj, hogy a kisunokámnak nem tudom elmagyarázni, miért állok tőle három méterre, és miért nem puszilgathatom össze. Nagyon hiányoznak a gyerekeim. Szóval én azt érzem, egyáltalán nem vidám, nem idilli ez az állapot, és merni kell beszélni róla, hogy elkezdjük feldolgozni" - írta meg a Bors.