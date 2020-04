Azonban nem ment minden a megszokottan. Korábbi partnerével többször is neki futottak a babaprojektnek, ám sose jött össze a pici. Így végül a beültetéssel és spermadonorral próbálkozott az énekesnő.

A szülés után most először mesélt milyen érzés végre anyának lenni, hiszen az életben mindenféle sikert elért, ám egy valami hiányzott: Mindig is sikerült olyan dolgokat véghezvinnem az életben, amikre kevés esélyt jósoltak. Ha visszatekintek, látom, hogy rengeteg barátom volt, több házasságom, szép házam, szakmai sikereim. Mégis hiányzott valami. Ezt az űrt töltötte be a kisfiam érkezése"