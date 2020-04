A csinos énekesnő, Dér Heni le sem tagadhatná, hogy mennyire boldog. Nem is csoda, hiszen úgy tűnik, végre megtalálta élete párját, aki mindenben mellette áll.

A bizalom abszolút kölcsönös köztük, az együttélés is kiválóan működik, ezért aztán nem meglepő, hogy már a családalapítás is komolyan szóba került köztük. Heni mindössze attól fél, hogy túlaggódja majd a gyereknevelést. Nem szeretné, ha paramami válna belőle – vallotta be Szulák Andinak.

