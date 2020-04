Ahogy sok más híresség, Zimány Linda is már jó ideje önkéntes karanténban ül. A szexi ügyvédbojtár ráadásul egyedül kényszerült a négyfal közé, csupán a kutyája van ott mindig vele. Ma a TV2 Mokka című műsorának volt - online - vendége és elmondta, mit érez:

"(...) Azt gondolom, hogy ez most egy kicsit szánalmasan fog hangzani, de mindenhez hozzá lehet szokni. Nyilván vannak nálam is up and downok és rossz pillanatok, de összességében próbálom jól kihasználni az időm itthon" - meséli Linda, aki az online edzéseket nem hagyta abba, illetve belevetette magát a jógába is. Ez az új dolog állítása szerint nagyon feltölti őt, kifejezetten segít neki a karantén elviselésében.

Persze nyilván, azért őt is megviseli a bezártság, az izoláció, és most azt is elmondta, miben mutatkozik ez meg leginkább:

(...) Egy kicsit ez a karantén depresszió - hívjuk így -, ez abban mutatkozik meg, hogy én abszolút szocializálódás szempontjából szoktam enni. Nekem ugye az életritmusom olyan, hogy esténként ugye elmentünk a barátokkal egy étterembe, vagy beugrottunk egy ebédre - és mióta itthon vagyok, alig eszem. Konkrétan szerintem egy olyan 4 kilót fogytam a karantén időszak alatt" - fejtette ki Linda.