Hosszú évek óta közdött a betegségével Szalai András, végül április 28-án örök álomra zárta szemeit. A szomorú hírt a a Színház- és Filmművészeti Egyetem közölte a Facebook-oldalán.

„Kevés emberről lehet leírni, hogy közszeretetnek örvend. Ő ilyen volt. Élet- és emberszeretetét, humánumát barátként, tanárként, tanítványként, munkatársként is becsültük. Egy szelíd szem, egy tekintet most bezárult. Egy kamerából kifutott a film. Ez a szemlélet, ez a szeretet, ahogy ő látta a világot, nagyon hiányzik majd. Miként ő is" – írta az Egyetem Facebookon.