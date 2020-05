A három év körüli gyerekek mozgásigénye hatalmas és jó, ha minél több időt töltenek szabadban. De mivel lehet őket igazán lekötni kint, most hogy tilos a játszótér? A sétálás csak ideig-óráig megoldás, és akinek nincs nagy kertje hintával, mászókával, libikókával, az bizony néhány hét után úgy érezheti, hogy a lehetőségei végére ért, nem is beszélve azokról, akiknek csak egy parányi erkély jutott vagy még az sem. Ilyenkor jól jön minden ötlet, ami színesítheti a repertoárt, így mutatunk is két olyan játékot, ami biztosan sikert arat az óvodás korosztálynál.



Krétapálya

Ehhez a játékhoz három dologra lesz szükség: aszfaltkrétára (webshopból rendelhető), szabad járda- vagy útfelületre és fantáziára. A krétapálya egy igazi kreatív+mozgásos játék, ami nem csak azért szórakoztató, mert rajzolhatnak a kicsik – és mi is -, hanem mert utána le is mozgatja őket, tehát két legyet ütünk egy csapásra. Mivel levegőzés céljából ki szabad menni, így azok is kipróbálhatják, akik lakásban laknak, csak fel kell fedezni egy olyan utcát, ahol kevesen járkálnak, de egy zsákutca aszfaltja is tökéletes lehet. Akik kertes házban élnek, azoknak pedig remek lehetőséget nyújthat a kocsibeálló vagy bármilyen, krétával rajzolható felület. A feladat nem más, mint minél kreatívabb pályát pingálni magunknak. A kisfiúk imádnának egy KRESZ pályát, ahol kacskaringós út halad, tele kereszteződésekkel, jelzőtáblákkal, vonatsínekkel, parkolókkal, körforgalommal. A kislányok pedig biztosan oda és vissza lennének, ha „kapnának" egy saját kastélyt tornyokkal, hatalmas várkapuval és vizesárokkal. Természetesen a vár körül is lehetnek utak, amiken végig lehet sétálni. A kreatívkodáson kívül mindkét esetben használhatjuk a rajzokat arra is, hogy mozgásos feladatokat adjunk a gyerekeknek. Szaladjanak végig az utakon, álljanak meg a vonatsín elé rajzolt sorompónál vagy figyeljék meg, milyen táblákat látnak felfestve. Minél több elemből áll a rajz, annál sokszínűbben lehet játszani vele/rajta. Akár futóbiciklivel, rollerrel vagy görkorcsolyával is végighaladhatnak rajta, beállhatnak a felrajzolt parkolóhelyekre vagy virágot gyűjthetnek a kastély parkjában. De akadálypályát is rajzolhatunk ugróiskolával és különféle feladatokkal, mint pl. ugrálj egyik felfestett felhőről a másikra, szökdelj páros lábbal a virágokon, egyensúlyozz végig a vékony vonalon stb. A lehetőségeknek csak a fantáziánk szabhat határt.

Homokozó

A gyerekek imádnak földben, homokban, sárban turkálni. Képesek hosszú, nagyon hosszú időt elbíbelődni a lapátolással, formakészítéssel, várépítéssel, alagútásással, nem kell azonban a játszótérre menni ahhoz, hogy ezt a vágyukat teljesítsük. Remek homokozókat lehet rendelni az internetről az egészen kis kiszerelésűtől, a valóban komoly típusokig mindenki kiválaszthatja a számára megfelelőt. És bár a homokozó ideális esetben a kertben van a legjobb helyen, szükség törvényt bont, s bizony lehet, hogy mindenki nyugalmának érdekében jobban járunk, ha lazítunk a szabályainkon és engedélyezünk egy kisebb homokozókagylót a teraszon is. Igen, a homok az homok, kiszóródik, serceg, behordjuk vagy szét a gondosan ápolt füvön, cserébe viszont a gyermekünk remekül ellesz akár egy órán át is. Ha beadjuk a derekunkat érdemes a homokozó mellé azonnal egy kis seprűt és lapátot is beszerezni, amivel semmi perc alatt rendet tehetünk a játék végeztével. Szintén jó ötlet lehet szétválasztani a játékokat és meghatározni, hogy melyik „kinti" és melyik „benti", így megakadályozhatjuk, hogy az összepiszkolt kisautó vagy legófigura az ágyban landoljon egy maréknyi homok kíséretében. S ha már lúd, akkor legyen kövér, a sarazásnál ugyanis semmit nem imádnak jobban a kicsik, így engedjük meg nekik, hogy melegebb időben vizet is öntsenek a homokhoz, mert akkor lesz csak igazán önfeledt a móka.