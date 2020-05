Ahogy mindenki, úgy Schobert Norbiék is átálltak az otthoni, karanténos életmódra. A fitneszguru a TV2 Mokkában mesélt arról, mit is jelent ez számukra. Norbi elárulta, hogy nekik kifejezetten jót tett a karantén, ugyanis most még több időt töltenek együtt, ami jó hatást gyakorol a családi kapcsolataikra.

Azt is elmondta, hogy Réka foglalkozik többet a gyerekekkel és az online iskolával - tekintve, hogy neki nem maradt munkája, Norbinak viszont igen:

"Most ezzel az állapottal hónapok óta minden munkáját elvesztette, minden bevételét elvesztette, hiszen rengeteg fellépése volt, rengeteg tábora - minden fel van függesztve. Nulla bevétel van a Rékának, és a Réka fogta, és így ráállt a gyerekekre. Csinálja az ingyenes online edzéseket az embereknek, hogy segítsen, ott naponta többtízezren tornásznak vele, néha én is beállok. És a lényeg az, hogy a gyerekekkel tanul, én meg a vállalkozásomat segítem, napi szinten kocsiba ülök, járom az országot - maszkban meg minden -, ellenőrzöm a gyártást, ellenőrzöm az üzleteket" - mesélte a híres édesapa.

Persze vannak olyan sztárok, akiknek jobban fel kellett kötniük a gatyájukat, mikor állás nélkül maradtak. Palya Bea például nemrég kendőzetlenül mesélte el a saját történetét, hiszen ő is elveszítette minden munkáját, ráadásul két gyermeket nevel egyedül.