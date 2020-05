A modern és hagyományos nevelés szöges ellentétei egymásnak, a szülők többsége pedig úgy érzi, hogy a gyermek érkeztével – vagy már előtte – muszáj beállnia az egyik vagy a másik táborba. Természetesen a régi és az új irányzatokon belül is nagyon sok válfaj létezik, de talán a két leginkább markáns csoportot a tekintélyelvű és velük szemben, a kötődő nevelési elveket vallók alkotják.



Tekintélyelvű nevelésAz egyik legrégebbi gyermeknevelési modell a szülői tekintélyre épül, ahol egyedül a felnőtt szava és akarata számít, a gyermek igényeit pedig csak minimálisan vagy semennyire sem veszi figyelembe. Hosszú évszázadokon át uralta a nevelést ez a típusú szemlélet, s ha nem is teljes egészében, de bizonyos elemeiben még ma is markánsan megfigyelhető egyes családoknál. Az autoriter nevelési módszer a gyerektől feltétel nélküli engedelmességet vár el és a tekintély tiszteletét, a szabályok megkérdőjelezhetetlenek, ám nem igazán fontos, hogy a gyerek értse is őket. A gyermek igényei nem számítanak, főleg ha azok ellentétesek a szülő szabályaival. Jellemzően sok kritika, ám kevés elismerés és dicséret jellemzi az ilyen szemléletű nevelési módszert.



A tekintélyelvű nevelés 3 előnye:

- világos hierarchia

- nincs hiszti, visszabeszélés, ellentmondás

- a szülő akarata minden körülmények között érvényesül



A tekintélyelvű nevelés hátrányai lehetnek:

- hideg családi légkör, hiszen az érzelmek és a gyengédség kevéssé jellemző

- az erős szülői kontroll gátolhatja a gyermek önbizalmának és személyiségének fejlődését

- mivel az ilyen családokban nem engedélyezett a gyermeknek a véleménynyilvánítás, így előfordulhat, hogy felnőttként is képtelen lesz az önálló döntések meghozatalára

- a túlzott szülői szigor agresszív vagy túlságosan visszahúzódó személyiséget eredményezhet



Kötődő nevelésA kötődő nevelés az utóbbi években a leginkább ismert, elterjedt, mégis sokak által vitatott modern irányzat. Míg a tekintélyelvű családoknál a szülő akarata dominál addig a kötődő nevelési elveket vallók mindent alárendelnek a gyermek igényeinek. Alapelve, hogy mind a gyermek fizikai, mind pedig az érzelmi szükségleteit akkor és úgy kell kielégíteni, ahogyan és amikor arra a gyermeknek szüksége van. Ezért az ilyen babákat igény szerint szoptatják, a szülők magukra kötve hordozzák őket és együtt is alszanak. A család a születéstől kezdve alkalmazkodik a gyermekhez, figyelik a jelzéseit, nem hagyják sírni, akkor sem, ha ez azt jelenti, hogy óránként kell szoptatnia vagy egyéb igényeit kiszolgálnia.



A kötődő nevelés 3 előnye:

- szeretetteli, biztonságos légkör

- a baba kevesebbet sír, hiszen minden szükségletét kielégítik a szülők

- erősebb szülő-gyermek kötődés kialakulása



A kötődő nevelés hátrányai lehetnek:

- szinte állandó készenlétet igényel a szülőtől, hiszen a gyermek minden igényére azonnal reagálni kell

- a gyermek igényeit teljesen a szülő igényei fölé helyezi

- a szülők közti intimitás sérülhet

- az igények túlzó kiszolgálása a gyermek személyiségén is megmutatkozhat



Természetesen nagyon nehéz igazán előnyökről és hátrányokról beszélni, hiszen minden család, minden gyermek más és más, s ami bevált az egyiknek, az egyáltalán nem biztos, hogy használ a másiknak. Ráadásul minden gyermek külön személyiség, és a különféle nevelési módszerek különféle módon hathatnak rájuk. A túlzások és szélsőségek azonban nagy valószínűséggel mindkét nevelési stílus tekintetében negatívan befolyásolhatják a gyermek fejlődését, akár engedékenységről, akár szigorról beszélünk. Ki az igazán jó anya, jó szülő? Pontos recept nem létezik, így a legjobb, ha gyermeknevelés tekintetében (is) a józan észre és vele karöltve a szívünkre hallgatunk.