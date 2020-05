A Mokkában mesélt esküvőjéről Demcsák Zsuzsa, kiderült, amikor kimondták a boldogító igent, még akkor sem akarta elhinni, hogy a sok huzavona után, most már tényleg házasok. Vissza is kérdezett a szertartáson: "Komolyan? Most már akkor férj és feleség vagyunk? Ez valós? Végre sikerült?"

Arról is mesélt, számára fontos a papír, és teljesen más érzés, most hogy megvan. Biztonságot és nyugalmat ad, azzal, hogy Krishan férje lett olyan támaszt kapott, mint még soha.

Gyerekei sem értették, miért jelent neki ez ennyit, hiszen képletesen már összeházasodtak Ázsiában.

„Hiszek a papírokban. Nagyon fontosnak tartom. Egy dolog a szerelem, a másik a papír. Muszáj, hogy az ember racionálisan élje az életét" – érvelt Demcsák.

Az esküvőre nem sokat készült, az utolsó pillanatban gondolta meg magát a ruhával kapcsolatban. A barátnőjétől kapott csipkés darab helyett egy nyári, görögös stílus régi ruhát választott végül.