Kertészkedés közben megsérült Brian May a Queen gitárosa, kórházba szállították.

A gitáros Instagram-oldalán számolt be követőinek arról, hogy kórházba került. A 72 éves May kertészkedés közben szenvedett komoly sérülést. Bejegyzése szerint túlbuzgón végezte a kerti munkát, melynek következtében elszakadt a fenékizma. Jelenleg járni sem bír - számolt be a DailyStar.

A Queen legendás gitárosa a kórházból posztolt egy bejegyzést, amelyben egyből megnyugtatta a rajongóit: szó sincs koronavírusról, csupán egy szerencsétlen mozdulat miatt tartózkodik itt.

„Igen. Csendes voltam. Hogy miért? Sikerült elszakítanom a nagy farizmomat, amikor túlságosan is lelkesen kertészkedtem. Hirtelen egy kórházban találtam magam, ahol megpróbálták kideríteni, milyen komolyan sérültem meg. Kiderült, eléggé odatettem magam néhány nappal ezelőtt, így egy ideig biztosan nem tudok majd járni... vagy aludni gyógyszer nélkül, mert ez a fájdalom könyörtelen" - írta képéhez.