Egy hete jött ki a Netflixen a Squid Game harmadik évada. A sorozat alkotója, Hwang Dong-hyuk többször is beszélt arról, hogy ő mindent elmondott, amit erről a témáról el szeretett volna mondani. A fogadtatás megosztó volt, fanatikus rajongók és fanyalgók csaptak össze a világhálón. Voltak, akik egyenesen kijelentették, elég lett volna az első évad, a többi már a közelébe se érhetett. Úgy tudni azonban, hogy a Squid Game-univerzum nem zárja be a kapuit, az Egyesült Államokban új sorozat vagy spin off készül, amit az utolsó évad előre is vetített.

Squid Game: a Szong Gihunt alakító I Dzsongdzse járt a legjobban anyagi szempontból a Netflix sikerszériájával

Így alakult a Squid Game színészeinek a fizetése

A főszereplők közül a legkevesebbet az anya-fia párost alakító 149-es és 007-es, valamint a babáját a házban világra hozó 222-es játékos kaptak, ők 17 millió forintnak megfelelő összeget tehettek zsebre epizódonként - írja a Bors. A Frontembert alakító I Bjonghon,és a nyomozó, Vi Hadzsun 50 millió forintot kapott. A legtöbbet a Szong Gihunt alakító I Dzsongdzse tehette zsebre, ő 340 millió forintot kapott részenként, összességében a 3 évadért pedig 4,4 milliárd forintot.