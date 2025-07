Megdöbbentő döntés született P. Diddy perében: erre számíthat a rapper

Megvan az esküdtszék döntése P. Diddy - Sean Combs - perében. A rappert több, ám egymással összefüggő bűnténnyel vádolták. Diddyt az öt vádpontból háromban ártatlannak, kettőben bűnösnek találták.

P. Diddy öt vádpontban állt a bíróság elé

Forrás: Variety

Döntött az esküdtszék, P. Diddy két vádpontban bűnös

A P. Diddy, más néven Sean Combs ellen indított pernek a tárgyalása 2025. május 5-én kezdődött meg New Yorkban, ahol rengeteg tanút - köztük Cassie Venturát, alkalmazottakat, barátokat - meghallgattak. Már az esküdtszék is nehezen állt össze, a záróbeszédek csütörtökön hangzottak el. Az esküdtek hosszas tanácskozás után hozták meg a döntésüket, különösen a zsarolás vádpontban nem tudtak megegyezni. Július 2-án azonban megszületett a döntés, ami a következőképpen alakult. 3 vádpontban: P. Diddy bűnszervezetben való részvételben, Cassie Ventura szexuális kizsákmányolása és „Jane” - aki anonim kívánt maradni, de azt tudni, hogy 2021 és 2024 között járt többször is Combsszal - szexuális kizsákmányolása ügyében ártatlan. 2 vádpontban: Cassie Ventura és mások prostitúciós célú szállítása és „Jane” és mások prostitúciós célú szállítása ügyében bűnös.

Mi várhat a zenészre?

Mivel felmentették az életfogytiglani büntetést érő vádpontok alól, az biztos, hogy az nem szabható ki rá. Hogy hány évet kap, arról megoszlanak a vélemények. Úgy tudni, a maximum 10 év lehet, de jogi elemzők szerint 18 és 24 hónap letöltendőt kap majd, tekintve, hogy nem büntetett előéletű. Az ítélet kihirdetése heteken belül várható, addig óvadék ellenében sem engedték szabadon.