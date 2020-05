Rózsa Sándor egykori megformálója már 70 felett van, mégis makkegészséges. Régóta szeretne visszatérni a színpadra, és most végre eljött az ideje.

A Kossuth- és Jászai-díjas színművész, Oszter Sándor 71 éves és kicsattan az egészségtől. Minden nap 6-kor kel és a birtokán dolgozik a korát meghazudtoló energiával.



Hatkor kelek minden nap, reggelizni nem szoktam, az ebédet magamnak készítem. Önellátó vagyok, édesanyámtól, feleségemtől és Bodrogi Gyulától tanultam főzni. A fagyasztó tele van vadhússal, boltba kéthetente járok, csak akkor húzok maszkot – mesélte a Blikk-nek Sándor, aki hozzátette, hogy évek óta nem iszik alkoholt, de a dohányzásról egyszerűen nem tud lemondani. Hosszú kihagyás után most visszatértne a színpadra, és nagy örömére már fel is kérték a Kassai polgárok főszerepére, amelyet ősszel mutatna be az Éless-Szín.