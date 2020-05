A milliárdos a közösségi médiában lett igazán ismert egyedi táncmozdulatairól, és persze pazar életstílusáról. A venezuelai modellel két éve alkotnak egy párt, most pedig fordulóponthoz ért a kapcsolatuk. Anyák napján (Olaszországban május második vasárnapja) jelentették be a nagy hírt, hogy babát várnak.

Gianluca azt mondja, mindig is olyan nőt képzelt el a gyereke anyjának, mint Sharon.