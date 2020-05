Nemrég az olasz Vogue magazin oldalára került fel Kiszel Tünde lányának fotója, amit a büszke anyuka közösségi oldalán mutatott meg.

Köztudott, hogy Kajdi Csabának olyan híres modellek köszönhetik karrierjük, mint Ebergényi Réka vagy Mihalik Enikő. Cyla néhány éve Donatellával is elkezdett foglalkozni, mert látott benne lehetőséget modellként, ám azt javasolta: építsenek önálló imázst neki, hogy ne Kiszel Tünde lányaként ismerjék. Szerinte az anyuka azonban ezt nem tartotta szem előtt, továbbra is gyakran lányával fotózkodott, így lehetetlen volt a sikeres modellkarrier, Kajdi nem vállalta tovább a közös munkát.

„A sztármodellek értéke és eladhatósága attól is függ, merre, kivel mutatkoznak, hol, milyen minőségű képek jelennek meg akár a magánéletükről. Tünde „munkássága" ártott a lányának"- mesélte a Blikknek.

Arról is beszélt, nincs túl nagy jelentősége annak, hogy Donatella fotója most megjelent a Vogue oldalán, mert az igazi siker az, ha a magazin amerikai vagy francia nyomtatott változatának a címlapjára kerül valaki, illetve ha világmárkák reklámarcává válik a modell.

"Örülni lehet ennek is, de messze nem számít komoly sikernek, ilyesmi náluk is gyakran előfordul. Bármelyik középszerű fotós küldhet be képet, amiből választanak, és felkerül ingyen a magazin oldalára."