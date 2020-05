Ez a sztár pedig nem más, mint Adele. A milliomos producer, Tyler Perry – aki felajánlotta a párnak a villáját - után most az énekesnő is nagy segítségére lehet Harrynek és Meghannek. A The Mirrornek egy bennfentes elárulta, Adele körülbelül öt percre lakik a hercegi pártól, és rengeteg jó tanáccsal ellátta már őket a környékkel kapcsolatban.

Többek között felajánlotta, hogy bejuttatja Archie-t abban az óvodába, ahová az ő fia is jár. Ráadásul ismer olyan VIP helyeket, ahol senki sem fogja őket zargatni.

„Nagyon jól kijönnek ők hárman, Meghan becsüli Adele-t, amiért képes ilyen életet fenntartani Los Angeles-ben, emellett pedig imádja a zenéjét is, sőt a 21 című albuma, segített neki átvészelni az első válását is" – mesélte az ismerős.