Indonéziában két héttel ezelőtt rettentően ijesztő jelenet játszódott le egy temetésen. A gyászolók közül többen is úgy látták, mintha az elhunyt megmozdult volna a koporsóban. Egyesek most is azt állítják, még életben lehetett és jelezni próbált - írja a The Sun.

Kutatók szerint az apró mozdulat a hullamerevség miatt következhetett be.