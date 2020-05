Nincs egy göncöm se! Ez a felkiáltás minden nő szájából elhangzott már élete során minimum egyszer, de valljuk be, hogy a gyengébbik nem sok tagja rendszeresen ismételgeti ezt a mondatocskát, néhányan akár egy nap többször is. Hiába tele a szekrény, valahogy a rengeteg szín és forma között mégis elvesznek az igazán stílusos és egymáshoz illő darabok. Erre megoldás a kapszulagardrób.

Időtakarékos, mert szinte minden mindennel összekombinálható, így a fogasok előtt, válogatással töltött idő minimális. Helytakarékos, mert viszonylag kevés darabból áll. Költséghatékony, mert nem kell mindig újabb és újabb ruhákat venni. Változatos, mert az elemei jól kombinálhatóak egymással.

Mi ez? A kapszulagardrób!



De mit is jelent ez pontosan?A kapszulagardrób egy minimalista ruhatár, amely összesen 30-40 ruhadarabot foglal magában a szekrényünk minden tagját beleértve: nadrágot, szoknyát, ruhát, pólót, blúzt, blézert, pulcsit, kardigánt, mellényt, de még a kabátot, a cipőt és a táskát is. Kivétel ez alól a fehérnemű, ám a kiegészítők – ide sorolva a sálakat, sapkákat, kendőket – már egészen ingoványos terepnek számítanak, s ahány követő, annyi szemlélet, így azt döntse el mindenki maga, hogy számára a kapszula részét képezik-e ezek a darabok vagy sem.

1 kapszula = 30 - 40 ruhaAkik hisznek ebben az elméletben, azok az adott kollekciót (kapszulát) úgy válogatják össze, hogy elemei jól kombinálhatóak legyenek egymással, viszont könnyítés, hogy nem egyetlen kapszulába kell belesűríteni mindent, ugyanis évszakonként lehet cserélni a gardrób tartalmát. Így máris nem annyira drámai a helyzet, hiszen szezononként ki lehet alakítani egy-egy kapszulát a maga 30-40 ruhadarabjával, s ez azért már nem is olyan vészes. Csalni viszont nem ér, az új évszakban el kell csomagolni a korábbi darabokat és elő kell venni az újakat, tehát a szekrényünkben mindig csak az adott időszak – tavasz, nyár, ősz, tél - elemei foglalhatnak helyet. Akadnak persze ennél szigorúbb irányzatok is, náluk csak egy „meleg" és egy „hideg" kapszula-változat szerepel a repertoárban, ezekkel oldják meg az átmeneteket is.



Miért jó?Ha sikerül kialakítani a kapszuláidat, akkor elméletileg tele leszel egymással harmonizáló ruhadarabokkal, amelyek – mivel minden mindennel passzol – sokféleképpen variálhatóak, így energiát és időt spórolsz minden öltözködés alkalmával. Ráadásul csak akkor veszel új elemeket az évszakos kollekciódba, amikor egy régebbi darab már kikopott, ezért ez a szemlélet a pénztárcádra is jó hatással lehet.

A kapszulagardrób főbb jellemzői:- átlátható, praktikus, maximum 30-40 ruhadarab alkotja

- alapdarabokat tartalmaz

- semleges színű elemekből áll, a kombinálhatóság érdekében (fekete, fehér, bézs, barna, sötétkék, szürke)

- nincsenek kilengések, szélsőséges darabok sem színben, sem fazonban, hiszen azoknak a kihasználhatósága nem olyan jó



A kapszulagardrób nem feltétlenül való mindenkinek, hiszen, aki ezt az utat választja, az lemond az egyedi, különleges ruhák viseléséről és az igazán izgalmas, érdekes összeállításokról. Kap helyette viszont egy időtálló, klasszikus stílust, amely minden élethelyzetben megmutatkozik a kutyasétáltatástól kezdve a munkahelyen át az esti vacsoráig. Mindenki döntsön saját ízlése és vérmérséklete szerint, hiszen mind a kapszulagardróbnak, mind a hagyományos, kissé kaotikus női szekrénynek megvannak a maga előnyei és hátrányai.