Jerry Stiller humorista 92 éves korában távozott az élő sorából. Ben Stiller az utolsó percekig édesapja mellett maradt, és arról számolt be a Female First magazin-nak, hogy Jerrynek nem voltak nagy fájdalmai, és az utolsó napokban sem vesztette el a humorérzékét.

Félve hívom ezt humorérzéknek, inkább csak viccesen viselkedett, szóval végig önmaga maradt. Majdnem 93 éves volt, úgy gondolom, a teste is jelezte már, hogy itt az idő" -fogalmazott a színész.