Rebel Wilsont telt idomaival együtt ismerte meg a világ, külsejének köszönhetően komika szerepekben láthattuk legtöbbször. Ám ahogy azt már megírtuk, talán nem érezte jól magát a bőrében, ugyanis egy ideje rendszeresen edzeni jár, ennek köszönhetően fogyása már most látványos.

A szőke híresség most azonban egy újabb fotót osztott meg a követőivel. Látszik, hogy a kép készültekor is edző ruhát viselt, illetve az is könnyen észrevehető, hogy milyen sokat fogyott. Vajon mennyit szeretne még leadni?