A netet most egy olyan optikai illúzió tartja lázban, ami első ránézésre ártatlan édességparádénak tűnik – ám van benne egy kis csavar. A teszt egyszerűnek hangzik: két ínycsiklandó torta közül kell megtalálni a kakukktojást, amit nem cukrász, hanem egy AI készített. A csavar? Mindössze 20 másodperc alatt kell kiszúrnod a hamisítványt.
A mesterséges intelligencia ma már nemcsak dolgozatokat ír, képeket szerkeszt vagy hangokat utánoz, hanem olyan élethű gasztro-kreációkat is gyárt, hogy még a sasszemű emberek is megzavarodnak. A tesztben szereplő hamis torta olyan aprólékosan van megalkotva, hogy a krém textúrája, a csokoládédíszek árnyéka és még a máz fényvisszaverődése is teljesen valódinak tűnik.
Teszteld a megfigyelőképességed! Nézd 20 másodpercig a képet és találd meg, melyik készült egy konyhában és melyik egy AI cukrászüzemében!
Az ilyen képes tesztek nemcsak szórakoztatóak, de edzik a figyelmet, a koncentrációt és a vizuális észlelést is. Az optikai illúziók és a rejtett kakukktojások megtalálása igazi adrenalint ad, hiszen az agyunk imádja a kihívásokat. Ráadásul a mesterséges intelligencia térnyerésével egyre nagyobb szükség lesz arra, hogy megtanuljuk kiszűrni, mi valós és mi generált.
Nézd meg, hogy sikerült-e eltalálnod, melyik volt a hamis torta! Sikerült bekerülnöd abba az elit 1%-ba, akik 20 másodperc alatt kiszúrták az AI generált csokis tortát? Ha nem, ne csüggedj, de érdemes gyakorolnod, hiszen egyre többen próbálnak minket megtéveszteni a közösségi médiában is.
