Blake Lively után újabb színésznő vádolja zaklatással Justin Baldonit

Isabela Ferrer, aki Blake Lively karakterének fiatalabb változatát játszotta a Velünk véget ér című filmben, arra kérte a bíróságot, hogy utasítsa el Justin Baldoni jogi csapatának legutóbbi indítványát. Baldoni idézést küldött Ferrernek az ügy kapcsán, majd ügyvédei indítványt nyújtottak be a bírósághoz azt állítva, hogy a színésznő nem elérhető és nem reagál. Ferrer ügyvédei most ellenkérelmet nyújtottak be, amelyben azt állítják, hogy a rendező „rosszhiszemű taktikát alkalmazott”, és indítványát „nem megfelelő okokból és Ferrer zaklatása céljából” nyújtotta be.

Isabela Ferrer kimaradna Justin Baldoni és Blake Lively vitájából

Forrás: AFP

Blake Lively februárban idézést küldött Isabela Ferrernek a közte és Justin Baldoni közötti vitával kapcsolatos kommunikáció miatt. Lively idézésével kapcsolatban Ferrer hivatkozott Baldoni Wayfarer Studios-szal kötött szerződésében szereplő kártalanítási záradékra, amely szerint a stúdió köteles fedezni alkalmazottja jogi költségeit.

„Az It Ends, LLC nem teljesítette kötelezettségeit” – állítja Ferrer csapata új indítványában. Szerintük a Wayfarer Studios beleegyezett abba, hogy kártalanítja a színésznőt azzal a feltétellel, hogy a színésznő „átadja azokat a dokumentumokat, amelyek feltárják a valódi tényeket”.

Miután Ferrer benyújtotta a Lively idézésére vonatkozó, a Velünk véget ér kapcsán keletkezett levelezését, Baldoni és munkatársai megpróbálták ellenőrzésük alá vonni őt, többek között egy új idézéssel, amely Isabela Ferrer ügyvédei szerint jelentős átfedésben van Blake Lively idézésével.

„Baldoni nem tett semmilyen erőfeszítést arra, hogy az idézést új vagy más anyagok előterjesztésére szabja, ami azt bizonyítja, hogy a Baldoni-idézés, valamint a függőben lévő indítvány valódi célja Ms. Ferrer zaklatása” — állítják, és azzal folytatják, hogy a rendező szándékosan hozta nyilvánosságra a fiatal színésznő lehetséges lakcímeit, és a kártalanítás késleltetésével pénzügyi nyomást akarnak gyakorolni rá, miután Ferrer azt kérte a bíróságtól, hogy Lively idézésére csak azután kelljen válaszolnia, hogy a kártalanítási ügye lezárult.