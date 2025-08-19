Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 19., kedd

„Mennyit gombolhatunk le róla?" — Nyilvánosságra kerültek Matthew Perry dílereinek titkos üzenetei

2025.08.19.
Öt embert találtak bűnösnek a filmcsillag halálának ügyében. Matthew Perry ügyvédje most nyilvánosságra hozta a dílerek közötti megrázó üzenetváltásokat.

A Jóbarátok sztárja 54 éves korában veszítette életét, miután egy 5 fős bűnbanda heteken keresztül ketaminnal látta el őt. A rendőrség vizsgálata szerint Matthew Perry halálát a ketaminhasználat akut hatásai okozták. Perry szülei nemrég arról beszéltek egy interjúban, hogy a fiúk nem balesetet szenvedett, hanem meggyilkolták. Két évvel a tragédia után a bíróság 5 embert, köztük két orvost nyilvánított bűnösnek a halálesettel kapcsolatban. Most néhány héttel az ítélethirdetés után újabb megrázó részletek derültek ki a bűntényről.

Matthew Perry dílerei tisztában voltak vele, hogy az életét kockáztatja a sztár
Matthew Perry dílerei előre sejtették, hogy tragédiát okozhat a tevékenységük

A Matthew Perry: Egy hollywoodi tragédia című dokumentumfilm annak járt utána, hogy milyen út vezetett a Jóbarátok sztárjának halálához. Ebben a filmben derült ki, hogy a színész két orvosa Salvador Plasencia és Mark Chavez szándékosan kihasználta a nehéz időszakon keresztülmenő Perryt, és egyre nagyobb mennyiségben szállítottak ketamint a számára. Tevékenységüket azután is folytatták, hogy kiderült, hogy a színész nem biztonságos körülmények között szokta beadatni magának a gyógyszert. Ezek az információk azután láttak napvilágot, hogy a színész egyik ügyvédje Martin Estrada részletesen ismertette a dílerek közötti üzenetváltásokat.

Dr. Pacentia sms-ekben, és más üzenetekben egyértelműen kijelentette, hogy ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy rövid idő alatt nagyon sok pénzt keressen. Egy hónap alatt 20 fiola ketamint adott el Mr. Perrynek 55 ezer dollárért. Még arról is beszélt a kollégájának, hogy a ketamin beadásának módja veszélyes, és nem biztonságos, de nem foglalkoztak ezzel, mert megfizették őket. Egy alkalommal Dr. Plasencia azt írta Dr. Chaveznek, hogy: kíváncsi vagyok, hogy mennyi fog fizetni ez az idióta. Vajon mennyit gombolhatunk le róla?

Az ügyvéd szerint a két orvos titkosított csatornákat használt a kábítószerrel kapcsolatos beszélgetéseikhez, azonban a bűnüldöző szerveknek sikerült feltörnie a mobiljaikat. Ezekből az üzenetváltásokból derült ki az is, hogy Dr. Placentia még Perry személyi asszisztensét Iwamasa urat is megtanította injekció beadásra, hogy orvosi felügyelet nélkül is tudjon ketamint fogyasztani a színész - számolt be róla a Mirror.

