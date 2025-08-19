Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 19., kedd

Kvíz - Tudod, hány évesek valójában ezek a hírességek? Teszteld

2025.08.19.
A sztárokról készült fotók megtévesztőek lehetnek. A profi smink, a világítás, a retusálás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a hírességek fiatalabbnak vagy éppen idősebbnek nézzenek ki a valós életkoruknál.

A sztárok életkora mindig izgalmas téma. Egy profi fotós, a megfelelő fények, egy elegáns outfit vagy egy szép smink rengeteget számít, így sokszor nehéz ránézésre megmondani, melyikük hány éves. Vannak, akik 40 felett is fantasztikusan tartják magukat, inspirációt adva ezzel rajongóinak. Jennifer Lopez 50 felett is elképesztő formában van, köszönhetően a rendszeres kardiózásnak, súlyzós edzéseknek és a táncnak. Halle Berry, aki szintén túl van az ötvenen, a változatos edzéseknek és a tudatos étrendnek köszönheti, hogy kamera előtt is energikus és karcsú maradt. Christina Aguilera, Salma Hayek és Jason Momoa szintén a napi mozgásra és az egészséges életmódra esküsznek, legyen szó jógáról, pilatesről vagy intenzív súlyzós edzésről

Julia Robertsen mintha nem fogna az idő, életkorából jó sokat letagadhatna
Kíváncsiak vagyunk, te mennyire vagy képben az életkorokkal. Teszteld magad, és tippeld meg, hány évesek a hírességek 2025-ben!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Hány éves lehet Emma Stone?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Matt Damon hányadikat tapossa?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Mennyi lehet Anna-Taylor Joy?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Hány éves Chris Hemsworth?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 És Al Pacino?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Hány éves Jacob Elordi?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Mennyi idős Catherine-Zeta Jones?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 És Lily James?

 

