Kvíz - Tudod, hány évesek valójában ezek a hírességek? Teszteld

A sztárok életkora mindig izgalmas téma. Egy profi fotós, a megfelelő fények, egy elegáns outfit vagy egy szép smink rengeteget számít, így sokszor nehéz ránézésre megmondani, melyikük hány éves. Vannak, akik 40 felett is fantasztikusan tartják magukat, inspirációt adva ezzel rajongóinak. Jennifer Lopez 50 felett is elképesztő formában van, köszönhetően a rendszeres kardiózásnak, súlyzós edzéseknek és a táncnak. Halle Berry, aki szintén túl van az ötvenen, a változatos edzéseknek és a tudatos étrendnek köszönheti, hogy kamera előtt is energikus és karcsú maradt. Christina Aguilera, Salma Hayek és Jason Momoa szintén a napi mozgásra és az egészséges életmódra esküsznek, legyen szó jógáról, pilatesről vagy intenzív súlyzós edzésről.

Julia Robertsen mintha nem fogna az idő, életkorából jó sokat letagadhatna

Forrás: WireImage

Kíváncsiak vagyunk, te mennyire vagy képben az életkorokkal. Teszteld magad, és tippeld meg, hány évesek a hírességek 2025-ben!