Palvin Barbi szerelmének, Dylan Sprouse-nak nemrég jelent meg az első képregénye, amire a New Yorkban élő sztárpár rendkívül büszke. Barbi meg is osztott egy poénos bejegyzést, amiben elmeséli követőinek mennyire büszke Dylanre.

„Egy évvel ezelőtt még a fogadat sem tudtad egyedül megmosni, és most nézz magadra. Az első képregényedet már meg lehet rendelni!Annyira inspiráló látni azt, ahogy eléred az álmaidat és a céljaidat! Büszke vagyok rád"