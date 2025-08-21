"50 évig voltam Erzsébet királynő hasonmása" - Használta a filmipar, a titkosszolgálat, de soha nem találkoztak

Ha valaha azt hitted, hogy a hasonmások csak vicces show-elemként léteznek, Jeannette Charles története garantáltan meglepetést fog okozni. Ő nem csupán úgy nézett ki, mint II. Erzsébet királynő – hanem egy életen át úgy is élt, mint őfelsége. Fél évszázadon keresztül volt ugyanis a világ leghíresebb nőjének árnyéka, dublőre, tükörképe – és mindezt annyira hitelesen csinálta, hogy néha még a brit titkosszolgálat is őt kérte fel, ha szükségük volt egy tartalékkirálynőre.

Jeannette Charles Erzsébet királynő szerepében, a Csupasz Pisztolyban.

Forrás: Northfoto

Rádöbbent, II. Erzsébet királynő hasonmásának lenni lehet a hivatása

Jeanette Charles több mint fél évszázadon át élt más bőrében. Ő volt ugyanis az a nő, akit a világ hírességei, filmes stúdiói és néha még a titkosszolgálat is megkerestek, ha kellett egy tartalékkirálynő. A hetvenes évek elején egy portréfestőnek tűnt fel először, Jeanette mennyire hasonlít II. Erzsébetre. Készített róla egy képet, amit benevezett egy királyi portréversenyre, de kizárták, mert túlságosan is hasonlított az eredetire. Jeanette addigra már színésznőként bontogatta a szárnyait, de a siker nem akart kopogtatni az ajtaján, mígnem a róla készült festmény el nem el nem indított egy lavinát: egyre többen kérdezték tőle, nem rokona-e a királynőnek. A válasz természetesen nem volt – de ezzel egy új karrier született. Ez volt az a pillanat, amikor Jeanette rádöbbent, hogy talán pont ez a hasonlóság lehet a hivatása.

A filmvászon ő volt Erzsébet királynő

Jeanette hamarosan a képernyőn is megjelent: szerepelt a Csupasz pisztoly filmekben, az Austin Powersben, és feltűnt a Saturday Night Live paródiáiban is. Ő volt a filmvászon „királynője” – aki szupermarketeket nyitott meg, bűvészekkel lépett fel, és még zenés videókba is beugrott.

Jeanette Erzsébet királynőként, a Queen zenekarral.

Forrás: Hulton Archive

„A szerepem számomra mindig tiszteletadás volt. Soha nem akartam kigúnyolni a királynőt – inkább emlékeztetni akartam mindenkit arra, milyen ikonikus személyiség” – nyilatkozta egyszer Jeanette.

Királyi küldetéseket is teljesített

A legizgalmasabb fellépései azonban nem a kamerák előtt történtek. Elmondta, egyszer egy nemzetközi találkozón kellett megjelennie, hogy elterelje a figyelmet az igazi királynőről. A brit titkosszolgálattól kapta ezt a nem hivatalos megbízást, és bár konkrétumokat nem árulhatott el, utalt rá: volt, hogy diplomáciai célokat szolgált a megjelenése.

„Nem tudom, a királynő tudott-e rólam – de biztos vagyok benne, hogy jól szórakozott rajtam néha. Legalábbis remélem”

– mondta a brit színésznő, aki sohasem találkozott személyesen Erzsébet királynővel.