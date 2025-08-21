"50 évig voltam Erzsébet királynő hasonmása" - Használta a filmipar, a titkosszolgálat, de soha nem találkoztak

Ha valaha azt hitted, hogy a hasonmások csak vicces show-elemként léteznek, Jeannette Charles története garantáltan meglepetést fog okozni. Ő nem csupán úgy nézett ki, mint II. Erzsébet királynő – hanem egy életen át úgy is élt, mint őfelsége. Fél évszázadon keresztül volt ugyanis a világ leghíresebb nőjének árnyéka, dublőre, tükörképe – és mindezt annyira hitelesen csinálta, hogy néha még a brit titkosszolgálat is őt kérte fel, ha szükségük volt egy tartalékkirálynőre.
Jeanette Charles több mint fél évszázadon át élt más bőrében. Ő volt ugyanis az a nő, akit a világ hírességei, filmes stúdiói és néha még a titkosszolgálat is megkerestek, ha kellett egy tartalékkirálynő. A hetvenes évek elején egy portréfestőnek tűnt fel először, Jeanette mennyire hasonlít II. Erzsébetre. Készített róla egy képet, amit benevezett egy királyi portréversenyre, de kizárták, mert túlságosan is hasonlított az eredetire. Jeanette addigra már színésznőként bontogatta a szárnyait, de a siker nem akart kopogtatni az ajtaján, mígnem a róla készült festmény el nem el nem indított egy lavinát: egyre többen kérdezték tőle, nem rokona-e a királynőnek. A válasz természetesen nem volt – de ezzel egy új karrier született. Ez volt az a pillanat, amikor Jeanette rádöbbent, hogy talán pont ez a hasonlóság lehet a hivatása.
Jeanette hamarosan a képernyőn is megjelent: szerepelt a Csupasz pisztoly filmekben, az Austin Powersben, és feltűnt a Saturday Night Live paródiáiban is. Ő volt a filmvászon „királynője” – aki szupermarketeket nyitott meg, bűvészekkel lépett fel, és még zenés videókba is beugrott.
„A szerepem számomra mindig tiszteletadás volt. Soha nem akartam kigúnyolni a királynőt – inkább emlékeztetni akartam mindenkit arra, milyen ikonikus személyiség” – nyilatkozta egyszer Jeanette.
A legizgalmasabb fellépései azonban nem a kamerák előtt történtek. Elmondta, egyszer egy nemzetközi találkozón kellett megjelennie, hogy elterelje a figyelmet az igazi királynőről. A brit titkosszolgálattól kapta ezt a nem hivatalos megbízást, és bár konkrétumokat nem árulhatott el, utalt rá: volt, hogy diplomáciai célokat szolgált a megjelenése.
„Nem tudom, a királynő tudott-e rólam – de biztos vagyok benne, hogy jól szórakozott rajtam néha. Legalábbis remélem”
– mondta a brit színésznő, aki sohasem találkozott személyesen Erzsébet királynővel.
A királynő szerepe nem volt mindig móka és kacagás. Jeanette-nek nem volt elég csupán hasonlítani őfelségére, hanem minden mozdulatát, minden pillantását is el kellettsajátítania. Megtanulta a kézmozdulatok szögét, a királyi integetés pontos koreográfiáját, a protokoll legapróbb szabályait: tudnia kellett királynőként létezni is. Soha nem ivott nyilvánosan, nem politizált, és még egy bevásárlás során sem lépett ki a szerepből.
„Szinte nincs olyan nap, hogy ne kérdeznék meg tőlem, hogyan viseltem a kettős életet” – nyilatkozta Jeanette és hozzátette: „Nagyon könnyű volt szeretni azt a nőt, akit játszanom kellett.”
Jeanette ötven évig játszotta a világ egyik legismertebb nőjét – úgy, hogy közben sosem akart több lenni annál, aki volt: egy színésznő, akinek a tehetsége az arcában, a hűségében és az alázatában rejlett. Lehet, hogy nem született királyi családba, neve mégis összefonódott a koronával. Jeanette Charles 2024-ben hunyt el, de még a haláluk is hasonló volt, ugyanis mindössze két évvel később ugyanannyi idősen távozott az élők sorából, mint II. Erzsébet.
