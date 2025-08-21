Családalapítás: Millie Bobby Brown és a férje örökbefogadott egy gyermeket - Fotó!

Háromfősre bővült Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi családja. A világhírű színésznő, és a férje - aki Jon Bon Jovi fia - közösen fogadott örökbe egy kislányt. A házaspár mindössze egy évvel a tavaly őszi esküvőjük után döntöttek az örökbefogadás mellett.

Édesanyává vált a Stranger Things sztárja Millie Bobby Brown

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Millie Bobby Brown a szemünk láttára nőtt fel

A Stranger Things gyerekszínészeként befutó Millie Bobby Brown mindössze 12 éves volt, amikor megismerte a nevét a nagy világ 2016-ban, ezért sokáig kellett küzdenie, hogy bebizonyítsa a rajongóinak, hogy ő már egy felnőtt nő. 14 éves korában ő volt a legfiatalabb szereplő a világ 100 legbefolyásosabb emberét felsorakoztató Times listán. Ezután már főszereplőként jelent meg az Enola Holmes-ban, és számos más alkotásban csillogtatta már meg a tudását, de ő mégis a legtöbb ember számára Eleven marad a Stranger Thingsből,. Ez azért nem szerencsés csak, mert a való életben sokkal gyorsabban öregedett a színésznő, mint a szerepe szerint.

Most pedig a világsztár arról beszélt az Instagram-oldalán, hogy kevesebb mint egy évvel a tavaly őszi esküvője után úgy döntött a férjével Jake-vel, hogy közösen örökbefogadnak egy kislányt:

Ezen a nyáron üdvözöltük a mi édes kislányunkat, aki örökbefogadtunk a férjemmel Jake Bongiovi-val. Így már háromfős a családunk. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy békében és nyugalomban kezdhessük meg ezt az új fejezetet az életünkben.

- olvasható a 21 éves édesanya Instagram-bejegyzésében.