Ahogy azt korábban megírtuk, Tóth Gabi is hosszú hónapokon keresztül volt karanténban a férjével és kislányukkal. A fiatal énekesnő exkluzív interjú keretein belül mesélt a Life.hu-nak az élményeikről, a nehézségekről, a mindennapokról.

Nem csoda, hogy ennyi idő után vágytak egy kis kikapcsolódásra ketten - jobban mondva Gabi édesanyja unszolására döntöttek úgy, hogy kicsit elutaznak, hiszen december óta nem voltak kettesben. A sztárpár Tóth Veráékhoz utaztak Palkonyára, hiszen Vera ott él és vezet egy éttermet a szerelmével.

"Eredetileg két éjszakát maradtunk volna, de egyet is alig bírtunk ki a kislányunk nélkül. Hiába tudtuk, hogy Gabi anyukájával a legnagyobb biztonságban van, egyszerűen az elmúlt fél év csak Hannarózáról szólt. Már nem létezik olyan, hogy nélküle. Vagyis hát, ezt is meg kell szokni.

Mikor elindultunk otthonról, volt, aki azt javasolta, ha valóban szeretnénk kicsit kikapcsolódni, romantikázni, ne is beszéljünk a gyerekről. Megpróbáltuk, de szavak nélkül is értettük egymást Gabival. Ahogy egymásra néztünk, tudtuk, hogy nem maradunk tovább. Egy éjszaka lett a kettőből, összecsomagoltunk és már az esti fürdetésre otthon is voltunk. Szerintem ha minden jól alakul és a vírus sem tér vissza, nyáron már két éjszakra is képesek leszünk távol maradni, de az lenne a legjobb, ha inkább Hannarózát is hoznánk magunkkal" - mondta Gábor őszintén a Ripostnak.