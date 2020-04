Gabi számára annyira fontos az otthonmaradás üzenete, hogy nem fél ezért internetes felületeken akár vitába is szállni. Mint mondta, ha csak egyetlen embert meggyőz az otthonmaradásról, már nem volt hiábavaló az üzenete. Másokat is próbálok saját maguktól megmenteni. Volt rá példa, amikor valakit meg tudtam győzni, így ezzel nagyon sok emberen segítettem. Azt gondolom, így több mint 20 nap elteltével, hogy jól vizsgáznak az emberek. Összetartóak vagyunk, és ugyan vannak ellenpéldák, mert lázadnak néhányan, de nagyrészt az emberek együttműködnek." - értékelte a helyzetet Gabi, aki gyorsan hozzátette, hogy kislánya születése után ő is szenvedett szülés utáni depressziótól, és bár ezen már túl van, mégis nagyon félti kislányát akkor is, ha csak a boltig kell kimennie.

Minden higiéniai előírást betartunk, fertőtlenítjük az élelmiszereket, de így is sokat szorongok, hogy anyaként vajon mindent megteszek-e a védelmében. Még nagyon pici, így nem lehet tudni, a kisbabák immunrendszerére milyen hatással van a vírus. Minden este azon agyalok, hogy valamit hibáztunk-e, mindent lemostam-e. Az összes lépésünk nagyon tudatos, ami eléggé lefárasztja az embert." - tette hozzá Gabi.

Napi küzdelmeikben főszerepet kap Gabi férje, Krausz Gábor séf is. "Mivel mi a kezdetektől fogva itthon vagyunk, így leginkább attól félünk, hogy a mindennapi rutindolgoktól nehogy elkapjuk a vírust, és azt tovább adjuk másnak. Apukám cukorbeteg, így kiemelten veszélyeztetett, tőle teljesen elzárkóztunk, de segítünk neki, amit csak tudunk. Kicsit be lehet kattanni az állandó készenléttől, hogy vajon biztosan mindenhol elkerültük-e a vírust." - mondta Gabi. Szerinte a legfontosabb, hogy az emberek kontroll alatt tartsák magukat, ez a fő feladatuk.

Tóth Gabi pánikbeteg, de soha nem szedett rá gyógyszert, így tünetmentesen együtt él a betegséggel. "Most bőven akadnak olyan stresszhelyzetek, amik nem tesznek jót a pánikbeteg embereknek. Nagyon jól kezelem, nincsenek pánikrohamaim. Amikor érzem, hogy eluralkodna rajtam, elterelem a figyelmemet."

Az énekesnő nem titkolja, szeretnek "olaszosan" élni, viszont ezt most egy meglepően kiegyensúlyozott családdá változtatták. "Jól reagálunk mindenre. Anyukám is itt él velünk, így őt is próbáljuk óvni. Nyugodtak vagyunk, sokat nevetünk."

Borzalmas megbélyegzés, hogy nekünk nincs okunk panaszkodni, mert biztosan rengeteg pénzzel vagyunk megáldva." - utalt Gabi arra, hogy egy ismert embernek miket kell elviselnie, ha elmondja, milyen rosszul érinti a koronavírus miatti intézkedések. "Sokan azt hiszik, nekünk nem kell dolgozni. Félbemaradt életpályák vannak, aminél nem is tudjuk, mikor, hogyan folytatódhat. Ciklikus munkánk van, amikor van fellépés, akkor van pénz, most így nekem sincs munkám, férjemnek is egyetlen délután alatt szűnt meg. Erről nem beszélhetünk, mert nagyon negatív visszhangot kapunk érte, pedig nekünk is problémaként jelent meg ez az élethelyzet."