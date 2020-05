Mióta Hosszú Katinkára újból rátalált a szerelem, egyre többekben merül fel a kérdés: mi lesz az úszónővel, ha visszavonul? Hiszen már a házasság és a gyermekvállalás témája is felmerült a fiatal szerelmesek között, de persze Katinka elmondása szerint ez még nem a holnap zenéje.

A sztársportoló nemrég a SwimSwam podcast csatornáján adott egy hosszabb interjút, ahol szintén megkapta a kérdést: Mit szeretne csinálni, ha már nem lesz élsportoló?

Katinka elárulta, már több olyan tevékenységbe is belekezdett, amely a pályafutása utáni időszakot is végig kísérheti. Például úszóiskolát vezet és az ISL mentora. Ám azt is elmondta, hogy érdekli a politikai pálya is és ha a feltételek adottak lennének, akár el is gondolkodna azon, hogy belevágjon.