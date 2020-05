Vitray Tamás noha három évtizeden keresztül élt házasságban, most a válása után azt mondja, nem újdonság számára az egyedüllét, mivel két kapcsolata között két év magányosan telt. A tévés tehát nem esett kétségbe, helyette például elkezdett főzni – írja a Best Magazin. Elárulta, egyáltalán nem unatkozik, egyszerű dolgokkal is beéri.

„Van egy kis gyakorlatom az egyedüllétben, hiszen két házasság között éltem két évet egyedül, körülbelül tudom, hogy milyen ez. És erre én nagyon alkalmas vagyok, mert sosem unatkozom egyedül. Egyszerű dolgokkal beérem. A felkelés rítusa mindig ugyanaz, elég álmosan ébredek, mert altatóval alszom. Reggelente biciklizem és tornázom. Aztán reggelit készítek, mindig ugyanazt. Kefirt szezámmaggal és lenmaggal. Aztán két szelet pirítós kenyeret vajjal és lekvárral, végül egy-két kapszulás kávé."