Khloe Kardashian egyre kevésbé hasonlít önmagára, legújabb fotóján legalábbis szinte felismerhetetlen lenne, ha nem ő tette volna közzé. Új hajszínét szerette volna megosztani rajongóival, de a követők sejtése az, hogy nem csak a frizuráját, hanem az arcberendezését is megváltoztatta a valóságshow-sztár. A kommentelők közül többen is megemlítették, hgy a jelek szerint nem csak fodrásznál, de palsztikai sebésznél is járhatott.