Jamie King színésznő, akit olyan filmekben láthattunk, mint a Sin City, vagy a Feketék fehéren, éppen válófélben van filmkészítő férjétől, és úgy tűnik, nem lesz egyszerű menet. A People által megszerzett dokumentumok szerint máris megy a sárdobálás, pedig még el sem kezdődött az igazi procedúra, hiszen csak május 18-án adták be a papírokat.

A színésznő ezzel együtt rögtön családon belüli erőszakkal vádolta meg férjét. Azt állítja, Kyle Newman rendszeresen, verbálisan és érzelmileg bántalmazta őt. "Szidott engem, azt mondta, szörnyű ember és szörnyű anya vagyok" - áll a benyújtott dokumentumban. A színésznő azt is állítja, hogy a férje elzárta őt barátaitól, most pedig a közös gyermekeiktől. Elmondta, félelemben élt, folyamatos megaláztatásban részesült, és a férje hazugásokat terjesztett róla, azt, hogy kábítószereket használ és iszik. Ezért Jamie King vizsgálatoknak is alávetette magát, és kiderült, nem volt sem drog sem alkohol a szervezetében.

Férje természetesen nem hagyta szó nélkül az állításokat. Az általa beadott dokumentumokban az áll, hogy a felesége drogos és alkoholista, ezek a problémák pedig hatással vannak a szülői feladatainak ellátására. Azt is állítja, hogy a nő akkor is élt különböző szerekkel, amikor terhes volt. Egy alkalommal pedig alkohol befolyásoltság alatt vezetett úgy, hogy a gyerekeik az autóban ültek. Hozzátette, volt, hogy a színésznő napokra eltűnt, és egyszer viszonya is volt. Valamint tagadja, hogy valaha bántalmazta volna bármilyen módon feleségét.