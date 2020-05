Már az Egyesült Királyságban is enyhítettek a kijárási korlátozásokon, azonban Erzsébet királynő és Fülöp herceg továbbra is önkéntes karanténban maradtak. Korukból adódóan ez indokolt is lehet, hiszen a királynő nem rég töltötte be 94. életévét, a herceg pedig idén lesz 99 éves. Néhány bennfentes szerint az uralkodó addig nem tér vissza a nagy nyilvánosság elé, míg nem fejlesztik ki a koronavírus elleni a vakcinát - írja DailyMail.

Az uralkodónő 80 év után sem mond le a lovaglásról. A királyi család birtokához tartozó Home Parkban lovagol, itt található az istállója is, a létesítményhez pedig könnyen oda tud vezetni egyedül is autójával.