Itt a nyár, ilyenkor az is le szeretne dobni pár kilót, akinek eddig nem jutott eszébe diétáznia. Ha edészséges ételt szeretnénk választani, nincs nehéz dolgunk: ezer féle salátaalapanyagból válogathatunk. A zöldségek nem csak kevés kalóriát tartalmaznak, de egészségesek is, sőt finomak is lehetnek, főleg, ha változatosan készítjük el őket, esetleg megbolondítjuk egy kis marokkói ízvilággal.