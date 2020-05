Volosinovszki György elmesélte, hogy jelenleg biciklis futárként keresi a kenyerét, és azt is elárulta, miért pont ezt a munkát választotta.

A Jóban rosszban és a Barátok közt egykori sztárja felhagyott a sorozatokban való szerepléssel, ugyanis a színészet mellett most az énekesi karrierjét szeretné beindítani. Az ehhez szükséges munkálatok már meg is kezdődtek év elején, ám a koronavírus György számításait is keresztbe húzta:

"Az év elején kijött a dalom, nem sokkal később be is indultak a fellépések, és éppen kezdődtek volna a koncertek, amikor jött a vészhelyzet. Mivel nem szerettem volna elkölteni a félretett pénzem, azzal ugyanis más terveim vannak, úgy döntöttem, keresek valami munkát. Mivel a biciklizés amúgy is fontos része az életemnek, szinte mindenhova kerékpárral megyek, hamar megvolt az ötlet" - meséli a fiatal híresség a Blikknek.

Azt mondja, átlagosan napi 80 km-t teker, ami meg is látszik rajta. Nagyjából 3 kg izmot szedett magára, amely leglátványosabban a combjain köszön vissza.

"Sokan tartanak a járványtól, persze jogosan, így elég sokszor fordul elő, hogy ki sem nyitják az ajtót, arra kérnek, hogy tegyem le, amit rendeltek. Sok a külföldi vevő, de az is okozott már számos érdekes pillanatot, amikor a magyarok felismertek. Meg szoktak lepődni, de szerintem semmi szégyellnivaló nincs abban, amit csinálok, hiszen nem teszek mást, mint dolgozom" - mondta.

Nem ő az egyetlen híresség, aki hétköznapi munkára cserélte a színészetet, például Détár Enikő is hasonló módon cselekedett: ő árufeltöltőnek állt.